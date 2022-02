Delio Rossi: “Salto di qualità? Dipende dalla società. Esonero? Racconto tutto”

Intervista a Delio Rossi per il Carlino: Salernitana-Bologna è la sua partita. In Campania ha fatto la storia, in Emilia ha conquistato la promozione in A nella stagione 2014/15 a tempo record.

“E’ il più grande rammarico, sono stato un coglione. I dirigenti in estate mi dissero: la società è importante vogliamo fare qualcosa per il futuro, non vivacchiare, ma puntare in uno-due anni ad avvicinarci all’Europa, tu cosa ne pensi? Io risposi che una squadra quinta in B non poteva nel giro di poco giocare per l’alta classifica, quindi contro i miei interessi dissi che bisognava rinnovare la rosa, tenere solo i giocatori futuribili. Molti dei più esperti non partirono, e io passai per quello che li aveva messi sul mercato, quando invece, se avessi fatto i miei comodi, me li sarei tenuti stretti. Me li ritrovai contro, il resto è noto.”