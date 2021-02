Carlino – De Silvestri si riprende il Bologna

Dopo essere subentrato con il Sassuolo a causa dell’espulsione di Hickey, De Silvestri contro la Lazio avrà la possibilità di riprendersi il Bologna anche da titolare dopo che era stato un punto fermo della formazione rossoblù dopo tutto il girone di andata.

Uomo di fiducia di Sinisa Mihajlovic, che lo ha voluto fortemente a Bologna dopo che in estate si era svincolato dal Torino, il suo innesto in difesa ha permesso al tecnico di compiere alcuni esperimenti, come spostare Tomiyasu al centro. L’arrivo di Soumaoro e il contemporaneo miglior rendimento del giapponese da terzino lo hanno relegato in panchina nelle ultime quattro gare. Oggi però con un Bologna contato in difesa, con Tomiyasu ai box e Hickey squalificato, De Silvestri può avere la sua seconda occasione. E non contro una squadra qualsiasi: lui, romano e laziale, che contro i biancocelesti è cresciuto fin dai 13 anni e con cui ha esordito tra i professionisti a 17 anni in una squadra allenata da Delio Rossi e con Tare e Inzaghi.

Fonte-Carlino