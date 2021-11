Carlino – De Silvestri oggi gli esami, Viola e Bonifazi vedono il Venezia

Oggi gli esami per il difensore

Per questo motivo insieme ai rimasti ci sarà un nutrito gruppo dei giocatori della primavera. Lorenzo De Silvestri si sottoporrà nel pomeriggio agli esami per conoscere l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a uscire a metà partita domenica a Marassi. Viola e Bonifazi hanno recuperato entrambi rispettivamente dal ritardo di condizione e dalla lesione muscolare al polpaccio e saranno a disposizione del tecnico serbo per la sfida con il Venezia. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Jerdy Schouten.