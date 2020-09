Carlino – De Silvestri è il padrone della fascia

L’arrivo di De Silvestri sotto le Due Torri non lascia spazio ad interpretazioni: sarà lui a comandare la fascia destra difensiva della squadra di Sinisa Mihajlovic.

Come sottolineato dal Resto del Carlino in edicola oggi l’ex terzino destro del Torino gode di una fiducia incondizionata da parte del tecnico serbo, per diversi motivi: ha giocato solo in Serie A, è l’atleta più allenato da Mihajlovic e colma una lacuna storica sulla destra della difesa. Sarà lui quindi il padrone indiscusso della corsia, il che significa che assisteremo a uno spostamento quasi certo di Takehiro Tomiyasu: il giapponese ricoprirà il ruolo di difensore centrale in vista della prossima stagione, come aveva annunciato Mihajlovic già un mese fa.