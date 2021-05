Carlino – Danilo, Soumaoro e Dijks: parola alla difesa

A Udine difesa titolare: torna Dijks, gara da ex per Danilo. E il giovane Amey scalpita

Quella di Udine non sarà una gara banale per diversi motivi: in primis, per una questione di classifica, con la trasferta friulana che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica salvezza matematica. Ed è per questo che Sinisa Mihajlovic , recuperati alcuni giocatori dagli infortuni, potrebbe decidere di schierare la formazione migliore.

In difesa, soprattutto, ora ha più alternative: terminata l'emergenza terzini, il tecnico serbo ritrova a disposizione anche Dijks, dopo il rientro di Tomiyasu contro la Fiorentina. E poi ci sono i giovani, che Sinisa ha dichiarato di voler fare esordire in queste ultime gare di campionato: su tutti Wisdom Amey, classe 2005, che sarà il debuttante più giovane in assoluto a esordire in A. La partita contro l'Udinese, poi, non sarà come le altre per Danilo, che arrivò a Bologna come ultima operazione di mercato a causa proprio di un litigio con la società friulana. Il brasiliano ora capire anche quale sarà il suo futuro, con un contratto che va in scadenza: lasciare i rossoblù o accettare un ruolo di secondo piano con un ingaggio ritoccato e senza la certezza di una maglia da titolare? Infine, oltre al confermato Tomiyasu, completa il reparto Soumaoro, che se la vedrà con Okaka in duello di grande fisicità: il francese vorrà inoltre riscattare il fallo di mano che ha portato al rigore per la Fiorentina la settimana scorsa.