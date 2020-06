Carlino – Dall’Ara a porte chiuse: prima volte nella storia

Non era mai successo nella storia, ma purtroppo accadrà domani sera. Per la prima volta, lo stadio Dall’Ara ospiterà una partita del Bologna senza tifosi. Domani sera riprenderà infatti la Serie A, e a Bologna arriverà la Juventus: come vuole il protocollo, però, il match sarà a porte chiuse. Mai successo nella sua storia. Dall’inaugurazione del 1927 (Italia-Spagna) ad oggi, infatti, mai l’impianto è rimasto chiuso al pubblico. Nonostante guerre e quant’altro. Domani sera, però, come detto, quest’incubo diventerà realtà.

D’altronde, il Bologna stesso ha giocato appena 3 gare nella sua storia a porte chiuse, e tutte ovviamente lontane dal Dall’Ara. Domani sarà la prima volta, e farà un po’ impressione. Ci saranno appena 300 persone sugli spalti, tra gruppi squadra e addetti ai lavori. Niente tifosi, niente striscioni o cori. Il silenzio la farà da padrona, ma l’emozione è garantita ugualmente. Figuriamoci poi se il Bologna dovesse spuntarla.

Fonte: “Carlino”