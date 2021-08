Carlino – Dai dilettanti a Salah: Annan, un coraggio da big

Pescato un anno fa tra i club non professionistici, il 19enne ghanese ha ripagato la fiducia di Mihajlovic

Il difensore ghanese tra pochi giorni compirà 19 anni è diventato ufficialmente un calciatore del Bologna solo a gennaio, dopo i sei mesi in prova nel vivaio di Casteldebole. Portato in rossoblù dal responsabile del settore giovanile Daniele Corazza, le porte della prima squadra gliele ha invece aperte Sinisa Mihajlovic, prima convocandolo in quattro gare di campionato, e poi inserendolo nella lista dei partenti per il ritiro di Pinzolo. E ieri il grande giorno: titolare contro i Reds, con avversario niente meno che Momo Salah. Nonostante l'evidente gap in campo, la giovane promessa rossoblù non si è mai tirato indietro. Una prova di coraggio che sicuramente è piaciuta a Sinisa, e che Annan potrà raccontare ai suoi nipotini.