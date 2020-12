Carlino – Da Danilo a Soriano, ecco tutti i duelli di stasera

Questa sera al Meazza si affronteranno Inter-Bologna e sarà anche l’occasione per vedere alcuni confronti individuali, da cui passerà la chiave tattica per vincere la partita.

A prescindere dal modulo, che sia 4-2-3-1 oppure 3-4-1-2, nei vari reparti delle due squadre ci saranno alcuni duelli tecnici e tattici. In difesa il più impegnato sarà Danilo, a cui spetterà l’arduo compito di fermare Lukaku. Ieri in conferenza stampa, Mihajlovic ha definito immarcabile il centravanti belga, e il difensore brasiliano proverà almeno a limitarlo. Ecco quindi che il vero obiettivo di stasera potrebbe essere tagliare i rifornimenti alla punta: questo potrebbe essere il ruolo di Soriano, che agirà in ogni caso sulla trequarti. Il numero 21 avrà il compito di schermare Brozovic, schierato in regia da Conte, e far ripartire l’azione, magari trovando anche qualche imbucata per trovare superiorità numerica e attaccare l’area avversaria, come fa di solito in maglia rossoblù. Sugli esterni inoltre si giocherà un’altra partita, da cui inevitabilmente passeranno gli equilibri del match: da una parte ci saranno Hakimi e Perisic, esterni alti del 3-5-2, mentre dall’altra De Silvestri e Hickey, più di contenimento rispetto agli interisti. In attacco invece ci sarà un altro duello decisivo, che vedrà protagonisti la coppia Barrow–Palacio e Ranocchia, che potrebbe sostituire De Vrij al centro della difesa nerazzurra.

Fonte-Carlino