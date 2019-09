Carlino – Da Costa: “Siamo tutti fieri di essere qua: prima non era così”

“Oggi siamo tutti fieri di essere qua a Bologna, anche chi non gioca sempre: prima non era così. Sono felice di potermi andare a giocare tutte le partite contro tutti: faccio parte di una società che è cresciuta tanto negli anni. Mihajlovic ci ha portato una nuova mentalità: lottare sempre fino alla fine dando il massimo con l’obiettivo dei 3 punti. Adesso rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Sappiamo di aver perso dei punti con Roma e Genoa, ma non dobbiamo più pensarci: l’importante è continuare a fare queste prestazioni”.

Scheda 1 di 2