Carlino – Da Costa può rientrare in famiglia

Il club vorrebbe inserirlo tra i preparatori dei portieri e mandarlo in ritiro, ma Angelo non ha ancora deciso se smettere o continuare

Non solo, ma la dirigenza felsinea sta pensando di offrire a Da Costa un posto al fianco di Luca Bucci, come preparatore dei portieri della prima squadra, in vista del prossimo ritiro. La città e la squadra sono nel cuore, ma il classe '83 non ha ancora deciso se continuare a giocare, cercando una formazione in A o in B, o appendere gli scarpini al chiodo. Angelo si è preso qualche giorno per riflettere, dopodichè comunicherà la sua decisione al Bologna.