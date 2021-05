Carlino – Da Amey a Faragò: Sinisa cerca risposte

Diversi giocatori avranno una chance in questo finale

Nelle prossime tre partite, il mister rossoblù darà spazio ad alcuni giocatori che dovrà valutare in vista della prossima stagione e darà la possibilità a qualche giovane di esordire in Serie A. Ci sarà, quindi, spazio per il difensore Amey (2005), Urbanski (2004) trequartista che esordì nella serie A polacca a 15 anni, il più giovane della storia del suo paese, e Raimondo (2004) attaccante nel giro della nazionale Under 17. Potrebbe esserci spazio anche per Faragò eAntov che bisogna valutare se riscattare a 3.5 milioni. Infine Sinisa valuterà se Juwara e Baldursson sono pronti per entrare in rotazioni più corte.