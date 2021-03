Carlino – Cosmi e Sabatini, sfida tra vecchi amici e vicini di casa

La sfida di sabato per Walter Sabatini e Serse Cosmi non può essere come le altre: i due si saranno avversari sul campo, dopo che per una vita sono stati amici e vicini di casa.

Di Ponte San Giovanni l’attuale tecnico del Crotone, di Marsciano il diesse del Bologna, entrambi in provincia di Perugia. E poi l’esperienza passata insieme all’Arezzo: era la stagione 1998-99, Cosmi e Sabatini si ritrovano insieme ad Arezzo, firmando un sodalizio che la stagione successiva, grazie soprattutto ai gol di un giovanissimo Fabio Bazzani, fa sfiorare ai toscani la promozione in B, sfumata in semifinale. “Walter è un innamorato del pallone e uno dei più grandi conoscitori di talenti che abbia mai conosciuto”, riconoscerà qualche anno dopo Serse, quando i due torneranno ad incrociarsi al Perugia. Cosmi allenatore che per la prima volta assaggia la A, e Sabatini consigliere sotto traccia del presidente Gaucci, complice la squalifica dai campi per 5 anni scattata nel 2000 a causa di un tesseramento irregolare di un calciatore extracomunitario (arrivato proprio ai tempi dell’Arezzo). “Sabatini ha sempre avuto una sensibilità speciale – racconta ancora di lui Cosmi – che gli permette di capire le possibilità di adattamento e di crescita di un calciatore. Passavamo le notti a visionare le partite del campionato argentino”.

Fonte-Carlino