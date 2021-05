Carlino – Cori e fumogeni dei tifosi da San Luca prima della partita

Iniziativa dei tifosi rossoblù per la partita di stasera

Da una settimana il tifo rossoblù batte su un unico tasto: non scansarsi al cospetto della Juve . Il messaggio è chiaro, ovvero quello di lottare e provare a battere la Vecchia Signora, ancora in corsa per un posto in Champions.

Tra striscioni, messaggi sui social e passaparola con i giocatori, la tifoseria si è fatta sentire a Casteldebole: nonostante il Bologna non abbia più nulla da chiedere a questa partita, la soglia dell'attenzione non deve abbassarsi. E questa sera i tifosi saranno, per quanto possibile, vicini alla squadra, accompagnandola con cori e fumogeni tra via Andrea Costa e il primo tratto della salita del portico di San Luca. Tra il chiedere e l'ottenere c'è di mezzo una Juve che il Bologna non batte al Dall'Ara da 23 anni.