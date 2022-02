Coppari: “Saputo si faccia sentire, c’è bisogno di chiarezza”

Le dichiarazioni di Coppari, numero uno del Centro Bologna Clubs in una intervista sul Resto del Carlino. Momento difficile per il Bologna, serve svegliarsi:

“Darsi una svegliata: ma senza entrare nel merito delle misure da adottare. Quella è competenza della società, ma non possiamo non essere preoccupati e non farci sentire, dopo 7 sconfitte e soli 4 punti nelle ultime 9 giornate”.