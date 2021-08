Carlino – Contro il Liverpool errori da matita “reds”: così non va

Sconfitti in entrambe le sfide da 60’, come col Dortmund il Bologna mostra fragilità in difesa e davanti crea poco

Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna esce sconfitto dalla doppia prestigiosa sfida contro il Liverpool.

Reds in formato Champions, mentre i rossoblù hanno commesso alcuni errori grossolani. A cominciare da quello di Kevin Bonifazi, che dopo sette minuti consegna il pallone a Diogo Jota e permette all'ex Wolverhampton di realizzare l'1-0. Raddoppio che arriva dopo sei minuti, quando a sbagliare stavolta è Svanberg, che consegna il pallone a Sadio Manè che insacca il 2-0. Finisce così, con l'unico squillo degli uomini di Sinisa Mihajlovic sul gol annullato a Riccardo Orsolini per fuorigioco. La seconda gara è una vetrina per i tanti giovani, finisce 1-0 per gli inglesi, con il gol di Minamino che al volo batte Bardi. Morale: la difesa è fragile, l’attacco è sterile. Ma all'appello mancano tanti giocatori, e la condizione fisica dei rossoblù non è ancora la migliore. Da lezioni così si impara tanto, l'importante ora è farne tesoro per il futuro.

Fonte-Carlino