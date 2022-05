Bologna – Contro il Genoa chance per tre primavera di avere una maglia da titolare

Raimondo, Urbanski e Stivanello gli indiziati

Una partita malinconica con i liguri già retrocessi in Serie B e i rossoblù che hanno visto sfumare tutti gli obiettivi stagionali. Per questo Mihajlovic (come già aveva fatto nella passata stagione con Amey) potrebbe decidere di dare una chance dal primo minuto a qualche ragazzo della primavera. I principali indiziati sono: l’attaccante Antonio Raimondo, il difensore Riccardo Stivanello e il centrocampista Kacper Urbanski. Per i primi due sarebbe il debutto in Serie A mentre il polacco ha già esordito l’anno scorso.