Carlino – Confronto a Montreal tra Di Vaio e Saputo. Dirigenti rossoblù all’Europeo Under 21

Summit in Canada, poi via agli Europei Under 21

Il direttore sportivo rossoblù ha passato l'ultima settimana a Montreal con Joey Saputo, nell'ambito di una sinergia tra i due club del magnate canadese. Il Montreal Cf sta lanciando una nuova nidiata di giovani dopo Mihailovic ceduto all'Az e Kone al Watford, si tratta di giocatori come Sirois, Campbell, Duke e Sunisi, tutti osservati dal Bologna per capire se in futuro potranno sbarcare nel calcio europeo. In Canada tra l'altro lavorano Bucci e Pasquali, trasferitisi oltreoceano dopo l'esperienza a Bologna, e Di Vaio ha fatto il punto della situazione. Non solo, gli scout rossoblù saranno presenti all'Europeo Under 21 per visionare i maggiori talenti europei.