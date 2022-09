Carlino – Con Thiago sparisce il posto fisso

Ieri alla ripresa degli allenamenti il tecnico ha mischiato le carte senza particolari prove in vista della Juventus, ma tra i mediani non c'è il posto fisso. Nelle ultime tre sfide di Motta alla Juventus tra Genoa e Spezia ha schierato il 4-2-3-1 perdendo tre volte di misura, ma chissà che scelte farà domenica. In caso di mediana a due non è scontata la coppia Schouten-Dominguez, che bene non ha fatto in avvio di stagione. Quanto a Medel, che con l’Empoli ha fatto coppia con Schouten, stavolta corre il rischio di accomodarsi in panchina. A completare il tandem potrebbe essere uno tra Moro e Ferguson. Se invece si passerà al centrocampo a tre, Moro-Schouten-Soriano è un’ipotesi, così come lo è una linea formata da Dominguez, Schouten e Ferguson.