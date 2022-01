Carlino – Con Aebischer possibile un cambio di modulo

Sinisa studia nuove varianti tattiche con il nuovo arrivo Michael Aebischer

Oggi Mihajlovic avrà l'opportunità di testarlo nel primo allenamento con i nuovi compagni. Fino ad oggi il centrocampista militante nello Young Boys ha sempre giocato come centrale di destra nel 442 della formazione elvetica. Questa nuova alternativa potrebbe spingere Sinisa Mihajlovic a fare un passo indietro e tornare al 4231, affiancando il nuovo arrivo a Svanberg e permettendo a Soriano di tornare a giocare più vicino alla porta. Intanto ieri la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento in cui Skov Olsen ha lavorato a parte per problemi fisici, aspettando risvolti dal mercato.