Carlino – Colpe di Skorupski o del Var?

Si cercano colpevoli in casa Bologna per il pareggio di Udine

Dopo l'inopinato pareggio di Udine, colpevoli cercasi a Bologna sponda rossoblù, perché quando hai un uomo in più per più di un tempo le partite vanno chiuse, e se non riesci a vincere bisogna guardare le prestazioni interne prima di cercare colpevoli esterni.