Carlino – Col Cagliari chance per Dijks?

Mitchell Dijks potrebbe giocare titolare lunedì

Adama Soumaoro rientrerà dalla squalifica e dovrebbe giocare come di consueto al fianco di Medel e Theate, ma potrebbero esserci novità in fascia. Mbaye tornerà in panchina per permettere a De Silvestri di avanzare nuovamente quinto di centrocampo, a Napoli ha fatto il braccetto, mentre a sinistra - per il Resto del Carlino - potrebbe rifiatare Aaron Hickey per fare spazio a Mitchell Dijks. Lo stesso Sinisa Mihajlovic prima del trittico settimanale aveva affermato in conferenza stampa che l'olandese era in buona condizione e che avrebbe giocato almeno una delle tre. Essendo partito dalla panchina nelle prime due presumibilmente giocherà titolare lunedì.