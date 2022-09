Carlino – Col 3-4-3 c’è traffico a centrocampo

Se Thiago Motta dovesse passare al 3-4-3, quindi togliendo un mediano, ci sarebbe traffico con 6 giocatori per due maglie. Se Ferguson e Dominguez hanno in questo momento meno chance di giocare sabato, il primo Motta lo conosce pochissimo, il secondo è reduce da un problema muscolare, tra Schouten, Soriano, Aebischer e Moro due giocheranno. Schouten e Soriano sono i due che Motta conosce meglio per averli affrontati da avversario, mentre Moro ha comunque alle spalle una carriera anche a livello europeo.

'Soriano - scrive il Carlino - non è forse il giocatore più adatto per una mediana a due, nonostante con Sinisa lo abbia fatto: ma sempre quando il Bologna doveva recuperare svantaggi', da capire dunque le prime gerarchie di Motta. Attenzione anche in avanti, il ritorno al tridente rischia di sacrificare Zirkzee, che sperava di fare coppia con Arnautovic nel 3-5-2 ma ora rischia di essere solo alternativa a meno che Motta non decide di utilizzarlo sull'esterno.