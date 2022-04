Carlino – Chi segnerà senza Arnautovic?

Il Bologna cerca soluzioni alternative per ovviare all'assenza di Marko Arnautovic, pronti Barrow e Orsolini per un attacco senza punti di riferimento

Emerge così con prepotenza il problema del gol, visto che gli ultimi sei gol segnati dal Bologna portavano tutti la firma del centravanti austriaco: ora che si è imparato a giocare per lui, bisogna imparare a giocare anche senza di lui; l'ultimo giocatore ad essere andato in rete fu Orsolini contro il Verona, ben 11 partite fa. Ed è proprio da qui che il Bologna deve ripartire in attacco, con Musa Barrow e Riccardo Orsolini, che con ogni probabilità saranno i due titolari dell'attacco rossoblù, due punte mobili, che non daranno punti di riferimento agli avversari, ma entrambi non segnano rispettivamente da 17 e 11 giornate, un occasione ghiotta per entrambi per tornare al gol e regalare ai tifosi e a Sinisa punti preziosi in questo finale di stagione, confermando quanto di buono visto nelle ultime giornate. Il Bologna dovrà adattare il suo modo di giocare a questo attacco leggero, visto che nessuno sarà in grado di giocare spalle alla porta e a far salire la squadra. Le alternative non convincono ancora a pieno: Sansone, out contro la Juventus e tornato ieri in gruppo, non è al meglio, oltre a non segnare da oltre un anno; Santander ha segnato nel 3-0 esterno contro il Sassuolo, adesso è tornato dopo la frattura del cranio, ma non sembra essere la prima scelta per Tanjga e De Leo, essendo ormai pronto all'addio alla scadenza del suo contratto; stesso discorso per Falcinelli, il cui ultimo gol risale al 2018 contro il Crotone in Coppa Italia, e che non sembrerebbe candidato papabile ad una maglia da titolare per la prossima partita. Contro l'Udinese servirà però il miglior Soriano, che nell'ultima partita ha dimostrato una crescita di condizione, con l'assist vincente per Arnautovic, e adesso cercherà in tutti i modi il suo primo gol stagionale, poiché con questo attacco leggero gli si potrebbero aprire nuovi spazi d'inserimento nelle vie centrali.