Carlino – Che emozione Mihajlovic, il Dall’Ara è tutto suo

Sinisa c’è. Ieri sera tutto il popolo rossoblu lo aspettava, sin dall’apertura dei cancelli. Arriva alle 19, con la stessa auto blu che lo ha portato a Verona, infilandosi subito nello stanzino dello spogliatoio, prima di affrontare riunione tecnica e di incontrare Joey Saputo. Sembra il solito Mihajlovic, il predatore che vuole solo abbattere il prossimo avversario.

La sua passerella, dall’uscita del tunnel fino alla panchina, sono trenta metri di amore incondizionato del popolo rossoblu per il proprio condottiero. La Curva Bulgarelli srotola uno striscione che suona come un doppio grido di battaglia: “Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia”. Prima di accomodarsi, il serbo ringrazia con una mano sul petto e un inchino. Un gesto semplice di gratitudine ma carico di significato, verso quella comunità che da quel maledetto 13 luglio gli si è stretta attorno per dargli manforte. Un uomo grande davvero in tutto.