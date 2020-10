Carlino, cercasi il vero Barrow

Il Bologna sente tremendamente la mancanza in fase realizzativa di Barrow. Questo perché, il gambiano, aveva abituato tutti troppo bene con un girone di ritorno da 9 gol in 18 partite e giocate da grande campione. Ad oggi, però, il suo rendimento è calato.

Nessun gol segnato nelle prime 4 giornate di campionato e un Musa che gira un po’ a vuoto. Forse un problema di benzina: il Barrow del girone di ritorno dello scorso campionato, veniva dalla preparazione atletica di Gasperini, correva il doppio di compagni e avversari; questo, invece, ha perso un po’ di brillantezza. Ora per il Bologna è in programma la sfida in casa della Lazio, all’Olimpico. Stadio in cui il 99 rossoblù fornì una straordinaria prestazione contro la Roma, una doppietta e giocate di alto livello. La speranza è che Musa torni presto a dimostrare il suo talento, magari ripartendo già sabato sera dall’Olimpico.

Fonte: Carlino