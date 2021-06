Carlino – C’è tanta voglia di Dall’Ara: “Stadium Tour” da tutto esaurito

Ancora in alto mare la campagna abbonamenti: con la capienza al 50% i tifosi sarebbero 15 mila

Una data che a Casteldebole hanno cerchiato di rosso, visto che potrebbe essere il primo passo verso la riapertura anche degli stadi in Europa e in Italia, e di conseguenza anche del Dall'Ara. La Lega spera di ripopolare infatti gli impianti con il 50% della capienza e, nel caso dello stadio rossoblù, entrerebbero circa 15 mila persone. Ancora incerte sono le modalità di accesso, con l'idea del club che sarebbe quella di mettere in vendita solo i biglietti, mentre per gli abbonamenti si potrà procedere per il solo girone di ritorno. Intanto, lo Stadium Tour del Dall'Ara ha riaperto i battenti e ha già fatto registrare il tutto esaurito per il mese di giugno. Il percorso prevede la partenza dall'Antistadio, poi l'attraversamento nel sottopassaggio della Galleria della storia, per poi concludere con la visita agli spogliatoi e al terreno di gioco.