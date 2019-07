Carlino – C’è il sì di Skov Olsen, ma il Bologna ancora non esulta

Potrebbe essersi finalmente risolto il rebus Andreas Skov Olsen, il condizionale resta però d’obbligo visto il precedente scomodo. Il 19enne dovrebbe arrivare domenica per mettere la firma sul contratto che già da tempo aspetta solo la sua sigla, quando svolse le visite mediche e tornò in patria lasciando sul chi va là i rossoblu.

Dopo le prepotenti voci dell’interesse di club di primissima fascia per il ragazzo, Tottenham e Bayern Monaco su tutte. Il pessimismo cresceva in casa emiliana di giorno in giorno, ma adesso la telenovela sembra essere giunta al suo atto conclusivo, tanto che a Casteldebole sarebbero già pronti i biglietti aerei che riporteranno il danese in Italia per mettere nero su bianco il trasferimento, l’arrivo è previsto per domenica, con il Bologna che freme ma stavolta aspetterà la firma definitiva prima di esultare.

L’esterno mancino firmerà un contratto quinquennale da circa 800mila euro netti a stagione, con il Nordsjaelland che incasserà una cifra intorno ai 6 milioni di euro per il cartellino del giocatore.