Carlino – C’è bisogno del vero Barrow

Ieri nella conferenza pre-partita, Sinisa Mihajlovic ha speso tante parole per Musa Barrow a indicare quanto manchi il suo talento a questa squadra e quanto il tecnico si aspetti in più da lui.

Musa Barrow è stato uno dei maggiori protagonisti in negativo dell’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Il gambiano, infatti ha fallito un calcio di rigore e diversi gol davanti al portiere. Mihajlovic vuole più cattiveria sotto porta, più ignoranza, la palla non va appoggiata ma calciata forte per sfondare la rete. Per motivarlo, il tecnico serbo, gli ha fatto vedere un documentario su Maradona per mostrargli quanta rabbia agonistica ci metteva El Pibe De Oro oltre al talento, con tanta cattiveria e sacrificio nel recupero del pallone. Oggi si presenta davanti a Musa un’occasione per ripagare la fiducia e dimostrare al proprio mister di aver recepito il messaggio. Se Mihajlovic ha dedicato tanta attenzione mediatica al suo attaccante, è perché si aspetta una reazione sul piano mentale e perché crede che quella reazione possa arrivare. Il talento c’è e ora tocca a Musa tirarlo fuori e dimostrate tutto il suo valore.

Fonte: Carlino