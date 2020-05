Causio: “La Juve non vuole lo Scudetto a tavolino, un’altra squadra invece…”

“Ripartire dopo 3 mesi di stop sarà complicato per tutti. Sarà un campionato falsato, ma alla fine vincerà comunque la Juventus. E’ la squadra più forte, e potrà concentrarsi solo sul campionato fino ad inizio agosto. La Lazio è stata interrotta sul più bello e non so se riuscirà a riprendere la sua corsa; l’Inter invece credo che farà la corsa al secondo posto. Vi dico di più: il campionato riprende perché in testa c’è la Juve che non vuole lo scudetto a tavolino, ma se ci fosse stata un’altra squadra – e vi lascio immaginare quale – avrebbe fatto carte false per averlo senza tornare a giocare”.

Scheda 1 di 2