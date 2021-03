Carlino – Castellini: “Sinisa sa colpire i blucerchiati. Attenzione a Torino e Cagliari”

Per Marcello Castellini, doppio ex di Bologna e Sampdoria, nessuna delle due squadre rischia grosso in ottica retrocessione, ma non ci si può sedere e servono ancora punti. Il parere dell’ex difensore al Carlino:

“Guai a sedersi perché dietro ci sono squadre come Torino e Cagliari che a livello di rosa non hanno nulla da invidiare – ha affermato – Ci sono anni inspiegabili: io retrocedetti con una Samp che aveva Veron, Montella e Boghossian. Ma con il cambio di allenatore, considerati i valori tecnici, non è da escludere che sardi e granata risalgano la china. Bologna e Samp devono ancora macinare parecchi punti, la sfida di domenica non è banale”.