Carlino – Caso Soumaoro

Mai più titolare dopo la sconfitta con la Ternana

Quest’anno però le cose cono cambiate: in sette gare ufficiali per lui solo una presenza da titolare, nella sconfitta di coppa Italia, e nove minuti nel finale a Bergamo. “Non capisce bene l’italiano, fatica a comunicare e abbiamo cambiato modo di difendere. A zona fa fatica” questa è la giustificazione che da Sinisa quando gli viene chiesto perché non utilizza il difensore francese. Ad Empoli l’allenatore serbo gli ha preferito Theate, in Italia da sole tre settimane, e Binks all’esordio in Serie A. Tutto questo appare molto strano visto che lo stesso Mihajlovic, in accordo con la dirigenza, aveva chiesto il suo riscatto (2 milioni) dopo le convincenti prestazioni della passata stagione. Si sospetta che tra Sinisa e il difensore francese ci possa essere stata qualche incomprensione. In questo momento di difficoltà, vista anche l’emergenza a centrocampo, tutti possono essere utili alla causa. Lasciare Soumaro nel dimenticatoio rappresenterebbe per il Bologna uno spreco di risorse che in questo momento non può permettersi.