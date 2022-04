Casini: “Bologna, non è anno zero. Mihajlovic? Sarebbe offensivo rinnovarlo per…”

Il senatore Pier Ferdinando Casini , in veste di tifoso del Bologna, ha parlato dell’ottimo momento dei rossoblù e della situazione di Sinisa Mihajlovic :

“Certo che ci sono dei misteri nella vita degli uomini…. Sto pensando ai risultati fatti da quando Sinisa non è in panchina, perché ricoverato. Verrebbe da dire che questo suo sacrificio ha una funzione di lievito per la squadra. Che sembra avere moltiplicato le energie”