Carlino – Capienza ridotta: il club blocca la prevendita per la partita contro l’Inter

Già novemila i biglietti venduti: rischio esclusioni

La società ha deciso di interrompere la prevendita per la partita contro l’ Inter in programma al Dall’Ara all’ora di pranzo del 6 gennaio.

Con il nuovo decreto che riporta la capienza degli stadi al 50% infatti c’era il rischio che il quantitativo di biglietti messo in vendita fosse superiore a quello consentito. Con le nuove disposizioni la capienza del Dall'Ara è di circa 15-16 mila spettatori. Per la sfida contro l'Inter si parte dai 9146 abbonati a cui vanno aggiunti i 9000 biglietti già venduti fino a ieri. Stando ai numeri siamo già oltre quota 18.000 un eccesso che probabilmente imporrà il rimborso di almeno 2 mila tagliandi. C'è molta confusione e non è ancora chiaro come la società intenda procedere.