Carlino – Cantiere Bologna

Notizie positive ma anche negative dalle amichevoli precampionato che hanno svolto i rossoblù.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina spiega come la fase offensiva, marchio di fabbrica di casa Mihajlovic, funzioni alla grande. Nove gol segnati nelle ultime tre partite sono un buon bottino. D’altro canto però la fase difensiva lascia un po’ a desiderare: 111 gol subiti in 4 gare, un po’ troppi per una squadra che punta alla parte sinistra della classifica. Da lavorare per Miha c’è ancora tanto, e lui lo sa bene.