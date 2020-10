Carlino – Cancellare gli errori di Sassuolo e ripartire

Sinisa Mihajlovic chiede qualcosa in più ai suoi ragazzi. Se il Bologna è uscito sconfitto contro Benevento e Sassuolo, il motivo non è da ricercare nel modulo o nell’atteggiamento perchè la prestazione c’è stata. Sinisa vuole più sacrificio, cattiveria e concentrazione.

Tra i giocatori che devono mettersi alle spalle alcuni errori commessi in Bologna-Sassuolo c’è Aaron Hickey. Il ragazzo del 2002, che Mihajlovic stima per coraggio e personalità, è colpevole sul gol di Berardi per aver chiuso in ritardo. Da lui è lecito aspettarsi qualche errore vista la giovane età e la prima esperienza in Serie A. Un altro chiamato al riscatto è Lukasz Skorupski. Il portiere è apparso incerto sul gol di Berardi e tutt’altro che impeccabile nell’autogol di Tomiyasu. Anche Palacio ha qualcosa da farsi perdonare a causa di una sfortunata svirgolata che ha permesso al Sassuolo di pareggiare. Sinisa si augura che un po’ di fiducia, grazie al gol, l’abbia ritrovata Riccardo Orsolini. Da lui e Barrow, che è lontano dal rendimento della passata stagione, il mister si aspetta un cambio di passo.

Fonte: Carlino