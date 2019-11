Carlino – Camoranesi: “Il Bologna mi ha impressionato. Ibrahimovic? Sarebbe determinante”

“Il Bologna visto contro la Juventus mi ha impressionato. E’ vero che non sempre arrivano i risultati, ma la quadra gioca bene. C’è differenza dal perdere giocando male e perdere ricevendo complimenti, perché sai che prima o poi i punti arriveranno. L’anno scorso hanno fatto un gran girone di ritorno, e sinceramente non pensavo che sarebbero ripartiti con la stessa grinta. Si vede che è una squadra intensa, proprio come il suo allenatore. Il Bologna è una bella realtà”.

