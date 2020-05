Bologna – Cambia il protocollo, partitelle solo dopo terzo tampone

Proprio il giorno dopo in cui il decreto aveva concesso il via libera per gli allenamenti collettivi, il calcio deve frenare ancora. Nelle ultime ore è infatti arrivato un cambiamento del protocollo: questa piccola frenata implica che ancora non sia giunto il momento di contrasti e partitelle. E non solo. Tutte le squadre di Serie A dovranno infatti sottoporre atleti e addetti ai lavori ad un terzo giro di tamponi prima di eliminare il distanziamento sociale.

Ecco quindi che il Bologna è stato costretto a mandare giù un boccone amaro ieri pomeriggio, quando i ragazzi già pregustavano di tornare alla normalità. Palestre e spogliatoi hanno riaperto, ma ancora non è vero calcio. Da domani il club rossoblu inizierà il terzo giro di tamponi e, se per la terza volta consecutiva l’intera rosa e l’intero staff risulteranno essere negativi, allora all’inizio della prossima settimana si potrà dare il via libera alle normali sedute tecniche. Il Bologna e la Serie A stanno arrivando, ma con molta calma. Forse troppa.

Fonte: “Carlino”