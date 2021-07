Carlino – Calendario e ritiro, Bigon lancia il Bologna: “Voglio lo spirito giusto”

Il direttore sportivo chiede il giusto atteggiamento per preparare il prossimo campionato. Intanto ieri ha preso forma il nuovo calendario

Il Resto del Carlino oggi in edicola svela anche un anedotto riguardo alle dichiarazioni a margine del sorteggio: inizialmente la scaletta prevedeva infatti che fosse Sinisa Mihajlovic a commentare il nuovo palinsesto asimettrico delle 38 giornate, ma il tecnico in extremis ha deciso di non rilasciare dichiarazioni, seguendo il dictat che "tanto alla fine bisogna incontrarle tutte". E al pronti e via subito un pronti e via subito un ciclo di sei partite a due facce: si comincia dunque con i campani al Dall'Ara, poi Atalanta, Verona, Inter, Genoa ed Empoli. Ad ottobre ci saranno tre big (Lazio, Milan e Napoli). A dicembre, invece, sarà il turno di Roma, Fiorentina e Juve. Il girone di ritorno sarà completamente diverso da quello di andata, con il gran finale il 22 maggio a Marassi contro il Genoa.