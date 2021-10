Carlino – Calci piazzati l’arma in più di Sinisa

La metà dei gol in questa stagione arrivano da palla inattiva

Come raccontano i numeri di questa prima parte di campionato per il Bologna il miglior attacco è la difesa.

Sono solo cinque i gol degli attaccanti: tre segnati da Arnautovic e due da Barrow. Il reparto difensivo invece ha messo a segno già sei reti con tre diversi interpreti: De Silvestri, Theate e Hickey. Se aggiungiamo la marcatura di Svamberg contro il Verona abbiamo in totale dodici gol nelle prime sette gare di campionato. Di questi dodici ben sei sono arrivati da calcio piazzato: una statistica non da poco per una squadra che, per quanto visto nella partita contro la Lazio, ha intrapreso una filosofia più difensiva utile a consentirle di sfruttare al meglio queste situazioni. I gol arrivati da palla inattiva hanno portato anche sette degli undici punti conquistati fin qui dal Bologna.