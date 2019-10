Carlino – Cagliari-Bologna, sfida tra le due squadre rivelazione

Domani sera alla Sardegna Arena si affrontano Cagliari e Bologna per il turno infrasettimanale. Sia i sardi che gli emiliani hanno speso parecchio nel mercato estivo, ed il progetto è di quelli importanti: entrambe le società non si accontentano più di una salvezza tranquilla, ma vogliono decisamente alzare l’asticella. Il Cagliari è partito molto forte. Dopo aver perso le prime due in casa contro Brescia e Inter, i ragazzi di Maran hanno iniziato a giocare: sono infatti arrivate 3 vittorie consecutive contro Parma, Genoa e Napoli. In seguito 3 pareggi ed un altro successo contro la Spal: i sardi infatti non perdono dalla 2^ giornata, l’1 settembre contro i nerazzurri.

Percorso un po’ più altalenante invece quello del Bologna, considerando soprattutto le condizioni di salute di Mihajlovic. Partenza sprint anche per i rossoblu, che dopo il pareggio di Verona hanno superato abilmente Spal e Brescia. Poi però i felsinei si sono fermati e, nonostante un gioco spumeggiante, non hanno più vinto per oltre 40 giorni: sconfitte contro Roma, Udinese e Juventus, pareggi con Genoa e Lazio. Domenica gli emiliani hanno ritrovato la vittoria al Dall’Ara contro la Sampdoria, e sono quindi tornati a muovere la classifica. Con 15 punti, a -2 dal Napoli in zona Champions League, il Cagliari è sicuramente la rivelazione di questo campionato; il Bologna però di punti ne ha appena 3 in meno dei sardi, e vuole essere la sorpresa della stagione. Molto ci dirà lo scontro diretto di domani sera, valido per la 10^ giornata di Serie A.

Fonte: “Carlino”