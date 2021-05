Carlino – Caccia al punto salvezza contro Destro e Ballardini

Mercoledì arriva il Genoa, il Bologna vuole chiudere già il discorso salvezza matematica

Nonostante i 9 punti di vantaggio dal Benevento terzultimo, il Bologna non è ancora matematicamente salvo in virtù dello scontro diretto sfavorevole con i campani. Per la salvezza aritmetica manca ancora un punto, e i rossoblù sperano di chiudere già la pratica mercoledì, quando al Dall'Ara arriverà il Genoa degli ex Destro e Ballardini .

Il Grifone con la sconfitta di ieri contro il Sassuolo rimane a +5 dal terzultimo posto, ma non è nella posizione di fare regali, e questo fa presagire che la prossima gara non sarà ancora una passerella finale. Mihajlovic, in questo momento, pensa soprattutto agli uomini da mandare in campo mercoledì, con Vignato osservato speciale: l'ex Chievo è uscito stremato dalla Dacia Arena, apparentemente vittima di un fastidio alla gamba. Non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante, ma visti i tempi ravvicinati potrebbe riaccomodarsi in panchina. I cartellini rimediati in Friuli non avranno strascichi contro il Genoa, con Sinisa che si porta ancora dietro il fardello di sei diffidati: DeSilvestri, Dijks, Tomiyasu, Soumaoro, Soriano e Vignato. .