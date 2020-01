Carlino – Borini torna a Bologna

Un’avventura incredibile quella di Fabio Borini, che partendo da Bologna ha girato l’Inghilterra e l’Italia. Era l’estate del 2007, quando il ragazzo originario di Padulle di Sala Bolognese lasciò il club rossoblu per trasferirsi alla corte della Regina, ad appena 16 anni. L’attaccante firmò infatti per il Chelsea, che dopo qualche anno di giovanili lo fece esordire in Premier League. La sua esperienza inglese prosegue con lo Swansea, poi il ritorno in Italia: innanzitutto a Parma, e dopo a Roma. L’Inghilterra però chiama, ed ecco che l’attaccante firma con il Liverpool, quindi il Sunderland. Infine, il ritorno in Serie A: c’è il Milan.

Ha girato tanto il ragazzo cresciuto nel centro sportivo di Casteldebole, che in tutti questi anni non ha mai avuto la possibilità di esordire nella prima squadra del Bologna. Più volte è però tornato al Dall’Ara. L’ultima proprio con il Milan, e anche di recente: era l’8 dicembre, quando i rossoneri – con Borini inchiodato alla panchina – si imposero per 2-3 sui padroni di casa. Il mercato di gennaio ha però portato Fabio lontano dall’incubo del Diavolo, dove in questa stagione ha collezionato appena 2 presenze: l’attaccante ha infatti firmato con l’Hellas Verona fino a giugno. Domenica i veneti arrivano al Dall’Ara, con un Fabio Borini in più. Il bolognese non ha mai perso contro il “suo” Bologna: 3 vittorie e un pareggio.

Fonte: “Carlino”