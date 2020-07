Carlino – Bologna verso lo sprint finale: l’Europa è all’orizzonte

Il Bologna ci crede, questo è il riassunto del messaggio di Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari. I rossoblu si sono resi conto da tempo delle loro potenzialità, ed ormai l’Europa è un obiettivo conclamato. Dopo i risultati dell’ultima giornata, l’X del Dall’Ara contro i sardi lascia ancor più l’amaro in bocca. Il Milan non ha battuto la Spal e non è riuscito ad allungare: ciò significa che il Bologna rimane a soli 5 punti dal 7^ posto, l’ultimo valido per accedere ai preliminari di Europa League.

La distanza non è molta, soprattutto perché in palio ci sono ancora 27 punti da qui alla fine, ma tante sono le squadre in lotta. Il Milan è tallonato dal Verona, poi prima del Bologna ci sono anche Cagliari e Parma; a seguire, i rossoblu devono guardarsi le spalle anche dalla pressione del Sassuolo. Addirittura 6 squadre per un unico posto. Il calendario però potrebbe esser in qualche modo dalla parte dei rossoblu, almeno per le prossime due settimane. Dopo il big match di domenica a San Siro contro l’Inter, infatti, la squadra di Mihajlovic avrà due scontri diretti con Sassuolo e Parma. Vincere queste partite sarebbe fondamentale per il rush finale. Il Bologna c’è: è dura, ma tutt’altro che impossibile.

Fonte: “Carlino”