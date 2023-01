Carlino – Bologna, una Coppa di rimpianti

Il Bologna di Thiago Motta si è ripreso in campionato con tredici punti di vantaggio sulla terzultima e solo tre di ritardo dall'ottavo posto, ma la Coppa Italia resta un orpello in cui non ci si dispera più di tanto in caso di eliminazione.

Anche giovedì, negli ottavi di finale, il Bologna è stato eliminato in modo mesto e senza tirare in porta da una Lazio abbordabile, priva di Immobile e tutt'altro che irresistibile. Il salto di qualità non arriva ed è spiegato dai dati che dicono di otto sconfitte tra campionato e coppa contro le prime sette della classe. Insomma, il piatto forte resta il campionato ma anche il mercato, a proposito di ambizioni, è stato vissuto solo di sussurri e non è ancora decollato né in entrata né in uscita. E che non si punti più di tanto alla coppa è dimostrato anche dalle scelte di Motta, con Lucumi, Posch, Ferguson e Medel non utilizzati dal primo minuto e con i minutaggi gestiti di Soumaoro e Orsolini.