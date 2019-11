Carlino – Bologna, un mese per ripartire

Parma, Napoli, Milan, Atalanta e Brescia, dal 24/11 al 22/12, questi sono gli impegni che i rossoblù dovranno sostenere prima di gennaio, con il chiaro obbiettivo di migliorare una classifica non ancora compromessa, ma certamente da raddrizzare per non rievocare vecchi fantasmi. Nelle ultime 9 partite il Bologna, dopo il Brescia che ha però una gara da recuperare, è stata la peggiore squadra della Seria A per punti conquistati.

Con Mihajlovic in panchina forse le cose sarebbero diverse, ma è altrettanto vero che data la situazione la dirigenza avrebbe potuto fare scelte differenti durante il mercato estivo per quanto riguarda la costruzione della squadra. Ma gli allarmismi non sono così legittimi: il gruppo ha una certa solidità e la sosta servirà a recuperare giocatori importanti come Soriano, Tomiyasu e Santander, mentre va monitorato Dijks. Lo riporta Il Resto del Carlino.