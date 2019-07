Carlino – Bologna, tutto esaurito per l’amichevole

Nonostante la situazione complicata, l’entusiasmo che si respira a Castelrotto è disarmante. Cifre record per il Bologna, che non aveva mai registrato tutte queste presenze in nessuna delle sua preparazioni estive con sede in Trentino. Ai 3/400 tifosi quotidianamente presenti, se ne aggiungeranno molti di più domani per l’amichevole alle ore 17 contro la Virtus Bolzano: il club ne prevede infatti almeno 2000. Una vera e propria invasione di sostenitori dunque, che seguiranno la squadra con gioia e curiosità.

Tanta voglia soprattutto di vedere i nuovi arrivati, tra cui anche chi è appena tornato dalle vacanze. Fra questi ultimi ci sono anche Arturo Calabresi e Riccardo Orsolini. Primo allenamento ieri mattina per i due under 21, che hanno svolto solo un lavoro atletico. Difficile che domani lo staff tecnico possa decidere di concedergli qualche minuto, ma i tifosi ci sperano. L'”Orso” è il più atteso di tutti: riscattato ad inizio estate, non vede l’ora di ricominciare la stagione proprio come l’aveva finita. Capocannoniere del Bologna, il numero 7 ha messo a segno 10 gol e 5 assist lo scorso anno.

Fonte: Carlino