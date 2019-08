Carlino – Bologna, tifosi in massa a Verona

L’entusiasmo per questo Bologna e per l’inizio del campionato è palpabile. I rossoblu apriranno le danze domenica sera a Verona contro l’Hellas, e i tifosi si preparano ad una vera e propria invasione. Era già intuibile ieri pomeriggio all’allenamento a porte aperte a Casteldebole: qualcosa di simile, ma più in grande, avverrà anche domenica al Bentegodi. Già, perché in poche ore i sostenitori felsinei hanno bruciato ai botteghini i 1642 tagliandi messi a disposizione dagli scaligeri per la trasferta. Ecco quindi che Setti, ex rossoblu, starebbe per aprire un altro settore per gli ospiti, che conterebbe altri 1200 posti. Le previsioni dicono che il Bologna arriverà con ben oltre 2000 tifosi al seguito, e qualcuno parla addirittura di sold out.

Grande voglia e grande curiosità dunque di vedere all’opera la formazione rossoblu. Il Bologna dovrà ripartire a Verona da dove aveva finito, con la stessa grinte ed intensità mostrate per tutto il girone di ritorno dello scorso anno. La differenza sostanziale è che stavolta non ci sarà Mihajlovic in panchina, ma “solo” fisicamente. Il tecnico serbo darà le indicazione dalla sua solita camera d’ospedale, cercando di non far mancare nulla ai suoi ragazzi. Nel frattempo, a colmare questa lacuna e soprattutto quelle lasciate dal mercato ci pensano i tifosi: potrebbero arrivare in quasi 3000 a Verona.

Fonte: Carlino