Carlino – Bologna-Ternana, caccia al biglietto

Prezzi da 5 a 15 euro, domani parte la prevendita

I tifosi del Bologna sono pronti a rimettere piede all'interno del Dall'Ara . Lunedì sarà l'occasione giusta per farlo: alle 18 andrà in scena il primo turno di Coppa Italia che vedrà i rossoblù opposti alla Ternana . E finalmente i cancelli della casa dei felsinei torneranno ad aprirsi, per ospitare un totale di circa 15.000 spettatori.

Ricordiamo che per accedere allo stadio sarà necessario possedere il Green Pass, che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione da Covid negli ultimi sei mesi o la negatività da tampone effettuato entro le 48 ore precedenti. Come riportato da Il Resto del Carlino in edicola questa mattina, la prevendita dovrebbe partire domani, al più tardi dopodomani, anche se a Casteldebole sono pronti già a iniziare la vendita dei biglietti nelle prossime ore: prezzi da 5 a 15 euro, verranno aperte curve, distinti e tribuna. Previste agevolazioni e sconti per gli abbonati della stagione 2019-20.