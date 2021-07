Carlino – Bologna, su il sipario: c’è il test con la Bagnolese

Oggi la sfida con la squadra di Promozione: osservati speciali Bardi, Bonifazi e Van Hooijdonk

Assenti Svanberg, Skov Olsen, Tomiyasu, Barrow, Poli e Dominguez, gli osservati speciali saranno i tre nuovi acquisti: Bardi in porta, Bonifazi in difesa e Van Hooijdonk in avanti, come bomber di scorta. Il calcio di inizio è fissato per le 17 e la partita sarà visibile su Trc. Saranno disponibili circa 700 biglietti per assistere alla gara, un ritorno dunque degli spettatori sugli spalti dopo un anno e mezzo. Ieri Mihajlovic ha provato il suo undici titolare: il neo acquisto Bardi in porta, difesa con De Silvestri e Mbaye sugli esterni, Soumaoro e Bonifazi centrali. Schouten e Vignato in mediana, con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Santander, con l'olandese Van Hooijdonk pronto a subentrare.