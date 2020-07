Carlino – Bologna, stai in occhio: Orsolini cambia agente…

Dopo un girone d’andata molto importante, questo 2020 è stato fin qui decisamente non positivo per Riccardo Orsolini. Dopo i gol contro Brescia e Roma, Walter Sabatini aveva lanciato un messaggio: “Orsolini vale 70 milioni di euro”. Già, peccato che da lì in poi il numero 7 del Bologna abbia segnato appena un gol (contro la Sampdoria) in 14 gare. Il Coronavirus ed il conseguente lockdown lo hanno totalmente spento, sia da un punto di vista mentale che fisico.

Ma c’è dell’altro. Orsolini ha appena rotto ufficialmente il suo rapporto storico con il procuratore Donato Di Campli. Cosa significa questo? Può voler dire poco o nulla, ma potrebbe voler dire anche che il ragazzo si sta guardando intorno. L’Orso a Bologna potrebbe non esser più così felice come l’anno scorso. Il ragazzo sa comunque che la prossima estate ci saranno gli Europei, e vestire la maglia rossoblu gli darebbe l’occasione di giocarsi la convocazione da titolare. Tuttavia, non ci è dato sapere quanto il Bologna lo consideri realmente incedibile: con una sua cessione – ricordando che la Juve è sempre alla finestra – si risanerebbero di certo i bilanci del club, ma si darebbe un’idea sbagliata del progetto rossoblu.

Fonte: “Carlino”